Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava geri dönüyor! (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurdun büyük bir çoğunluğunu yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
Bugün, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Beş büyük kentte bugün;
İstanbul:
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Ankara:
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Bursa:
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İzmir:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu değerlendirmesindeyse şu ifadelere yer verildi:
''Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren azalarak iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor''