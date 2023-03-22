Meteoroloji uyardı! Yağmurlu hava geri döndü (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?)

Mart ayı yağışlı geçiyor. Yurdun batısında başlayacak yağmurlar, yarın deprem bölgesini de etkileyecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.

Meteoroloji uyardı! Yağmurlu hava geri döndü (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 1

Sıcaklıkların yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. 

Genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji uyardı! Yağmurlu hava geri döndü (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yurdun batı bölgelerine yağmurlu hava geri döndü.

Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur beklenirken, Ege Bölgesi'nde gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Yağmurlu hava geri döndü (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 3

Yarın da yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor.

Deprem Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Yağmurlu hava geri döndü (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Meteoroloji uyardı! Yağmurlu hava geri döndü (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 5

HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji uyardı! Yağmurlu hava geri döndü (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 6

22 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji uyardı! Yağmurlu hava geri döndü (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 7

23 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji uyardı! Yağmurlu hava geri döndü (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 8

24 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji uyardı! Yağmurlu hava geri döndü (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 9

25 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji uyardı! Yağmurlu hava geri döndü (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 10

26 MART HAVA DURUMU

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