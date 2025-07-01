Meteoroloji uyardı: Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, orman yangınlarının devam ettiği İzmir ve Hatay'da rüzgarın kuvvetli olması beklenirken, İstanbul'da ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sağanak yağış - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji uyardı: Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sağanak yağış - 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sağanak yağış - 3

YANGIN BÖLGESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, yangın bölgesi Kuzey Ege kıyıları ile Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sağanak yağış - 4

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan İstanbul'da öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sağanak yağış - 5

Bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 28 C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANKARA: 29 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İZMİR: 37 C Az bulutlu ve açık,

ADANA: 36 C Az bulutlu ve açık,

HATAY: 33 C Az bulutlu ve açık,

TRABZON: 26 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ERZURUM: 24 C Parçalı ve az bulutlu,

DİYARBAKIR: 37 C Az bulutlu ve açık,

GAZİANTEP: 35 C Az bulutlu ve açık.

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