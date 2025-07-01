Meteoroloji uyardı: Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sağanak yağış

Bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 28 C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANKARA: 29 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İZMİR: 37 C Az bulutlu ve açık,

ADANA: 36 C Az bulutlu ve açık,

HATAY: 33 C Az bulutlu ve açık,

TRABZON: 26 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ERZURUM: 24 C Parçalı ve az bulutlu,

DİYARBAKIR: 37 C Az bulutlu ve açık,

GAZİANTEP: 35 C Az bulutlu ve açık.