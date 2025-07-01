Meteoroloji uyardı: Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sağanak yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, orman yangınlarının devam ettiği İzmir ve Hatay'da rüzgarın kuvvetli olması beklenirken, İstanbul'da ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.