Meteoroloji uyardı. Yeni haftada tüm yurtta yağış var

Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayınlayan MGM bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alması gerektiğini duyurdu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ tehlikesi devam ediyor.