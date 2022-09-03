Meteoroloji uyarı: Sıcaklıklar düşecek (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olan sıcaklıklar devam etse de hafta başından itibaren bu değerler mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına inecek. İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahmini...

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 06:50

Meteoroloji uyarı: Sıcaklıklar düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edecek.

Meteoroloji uyarı: Sıcaklıklar düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşın günlük hava durumu raporuna göre; bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji uyarı: Sıcaklıklar düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

5 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

İSTANBUL, 28 derece

  • Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 28 derece

  • Az bulutlu

ANKARA, 33 derece

  • Parçalı bulutlu

ANTALYA 31 derece

  • Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

BURSA, 30 derece

  • Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji uyarı: Sıcaklıklar düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkların önemli bir değişiklik beklenmese de Meteoroloji'den bugüne dair iki uyarı var. 

  • Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. 
  • Marmara Ve Karadeniz'de  yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uyarı: Sıcaklıklar düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren düşmeye başlacak.

Ve yaklaşık bir hafta sürecek. 

Meteoroloji uyarı: Sıcaklıklar düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

9 Eylül'e (cuma) kadar mevsim normallerin altında devam edecek sıcaklıklar, yurdun kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında.

Meteoroloji uyarı: Sıcaklıklar düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların yarın ve hafta başında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyarı: Sıcaklıklar düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyarı: Sıcaklıklar düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Ayrıca, Meteoroloji'nin haftalık hava durumu grafiğiyse bu şekilde paylaşıldı.

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