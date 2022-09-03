Meteoroloji uyarı: Sıcaklıklar düşecek (Bugün hava nasıl olacak?)

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 06:50
Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşın günlük hava durumu raporuna göre; bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel yağışlar bekleniyor.
İSTANBUL, 28 derece
İZMİR, 28 derece
ANKARA, 33 derece
ANTALYA 31 derece
BURSA, 30 derece
Hava sıcaklıkların önemli bir değişiklik beklenmese de Meteoroloji'den bugüne dair iki uyarı var.
Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren düşmeye başlacak.
Ve yaklaşık bir hafta sürecek.
9 Eylül'e (cuma) kadar mevsim normallerin altında devam edecek sıcaklıklar, yurdun kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların yarın ve hafta başında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ayrıca, Meteoroloji'nin haftalık hava durumu grafiğiyse bu şekilde paylaşıldı.