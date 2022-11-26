Meteoroloji uyarmıştı: Bahçesaray'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nde, kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20, kırsal Çatbayır Mahallesi'nde 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji uyarmıştı: Bahçesaray'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu - 1

Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi buldu.

Meteoroloji uyarmıştı: Bahçesaray'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu - 2

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı.

Meteoroloji uyarmıştı: Bahçesaray'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu - 3

4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor.

Meteoroloji uyarmıştı: Bahçesaray'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu - 4

Kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler, çalışma başlattı.

Meteoroloji uyarmıştı: Bahçesaray'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu - 5

İlçeye bağlı kırsal Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, ekipler de yolun kapanmaması için çalışma başlattı.

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