Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor

Haberler - Anadolu Ajansı 02.06.2022 - 20:00 | Son Güncelleme : 02.06.2022 - 20:04
Suriye kaynaklı toz taşınımı, Hatay kent merkezi ve ilçeleri ile Adıyaman, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve birçok ilde etkisini gösterdi.
Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.
Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırdı.
Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
Adıyaman'da da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Gaziantep'te ise kent merkezi ve Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde toz aşınımı etkili oldu.
Toz aşımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kilis'te de öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentteki toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi