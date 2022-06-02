Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor

Meteoroloji'nin yaptığı uyarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili olmaya başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.06.2022 - 20:00 | Son Güncelleme : 02.06.2022 - 20:04

Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor - 1

kaynaklı toz taşınımı, Hatay kent merkezi ve ilçeleri ile Adıyaman, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve birçok ilde etkisini gösterdi.

Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor - 2

Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.

Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor - 3

HATAY

Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.

Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor - 4

Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırdı.

Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.

Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor - 5

ADIYAMAN

Adıyaman'da da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor - 6

GAZİANTEP

Gaziantep'te ise kent merkezi ve Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde toz aşınımı etkili oldu.

Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor - 7

Toz aşımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor - 8

KİLİS

Kilis'te de öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor - 9

TOZ TAŞINIMI YARINA KADAR SÜRECEK

yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentteki toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi

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