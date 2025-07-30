Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklık düşecek, yağış geliyor

Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin kuzey kesimlerinden başlayarak yer yer iç kesimlerde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini belirten Tekin, şunları söyledi:

"Perşembe gününe bakıldığında Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi bununla birlikte ise Marmara'nın güneydoğusunda da yağışları göreceğiz.

Özellikle perşembe günü akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı.

Cuma gününe bakıldığında ise yine Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek."