Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklık düşecek, yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren azalacağını söyledi. Ayrıca Tekin, kuzey kesimlerinden başlayarak yer yer iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ilerleyen günlerde ülke genelinde yaşanması beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.