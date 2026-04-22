Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarı. Bu saat aralığına dikkat, daha da şiddetlenecek
22.04.2026 08:12
Son Güncelleme: 22.04.2026 14:13
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, öğle saatlerinden itibaren yağışların etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağını bildirdi.
Bugün, kuzey kesimlere yağış geldi.
İstanbul'da kuvvetli yağmur var.
Valilik, sosyal medya hesabından İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısında bulunup yağışın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği açıkladı.
Açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT!
Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, öğlen 12'den sonra daha da şiddetlenecek.
Gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe günü Marmara Bölgesi'ni terk etmesi bekleniyor.
AKOM'DAN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görülmesi beklenen yağışa karşı uyarıda bulundu.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Bugün yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor.
Hafta sonu itibarıyla ise havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 20 dereceler civarına yükseleceği öngörülüyor.
AKOM, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara, (Muğla dışında) Ege, Batı Akdeniz, (Konya ve Karaman dışında)İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu da açıkladı.
KIŞ YERİNİ BAHARA BIRAKIYOR
Geçen hafta yurt genelinde bahar havası yaşanırken bugün yerini kışa bırakmıştı. Ancak sıcaklıklar, yarından itibaren yükseliyor.
Hafta sonu sıcaklıklar 6-7 derece yükselecek.