Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

BAKANLIK SAAT VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Meteoroloji Genel Müdürlüğünü'nün hava tahmin raporuna göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları istendi.