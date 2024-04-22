Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava tahmini raporlarını yayımladı. Yurt genelinde hafta boyunca artması beklenen sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıkması öngörülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanları ve yaşlıları açık alanda bulunmamaları konusunda uyardı. İşte 5 günlük Ankara, İstanbul, İzmir hava tahmini...

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 1

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları da artıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 2

10-15 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 3

BAKANLIK SAAT VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Meteoroloji Genel Müdürlüğünü'nün hava tahmin raporuna göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları istendi.

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 4

İŞTE HAVA SICAKLIKLARI

Buna göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara: 30-32

İstanbul: 24-26

İzmir: 27-29

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 5

Kayseri: 31-33

Antalya: 27-29

Adana: 37-38

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 6

Bolu: 31-33

Samsun: 28-30

Trabzon: 29-31

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 7

Erzurum: 25-27

Diyarbakır: 30-32

Şanlıurfa: 35-37

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 8

Malatya: 31-33

Kahramanmaraş: 33-35

Hatay: 34-36

Osmaniye: 35-37

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 9

SICAKLIK UYARISI

Sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 10

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Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 11

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Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 12

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Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 13

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Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 14

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Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 15

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