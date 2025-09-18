Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı uyardı: 15 ile sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, 15 ilde sağanak yağış bekleniyor. İçişleri Bakanlığı ise sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı.

Yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) üzerinde, iç kesimlerde normarmallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

İçişleri Bakanlığı da bugün 15 ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 18 Eylül Perşembe günü; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Öğleden sonra; Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Akşam saatlerinden itibaren; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir." denildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 24 C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANKARA: 23 C Parçalı bulutlu,

İZMİR: 28 C Az bulutlu,

BURSA: 23 C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ADANA: 31 C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANTALYA: 35 C Parçalı ve az bulutlu,

HATAY: 30 C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

SAMSUN: 25 C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

TRABZON: 25 C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı,

ERZURUM: 26 C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

DİYARBAKIR: 35 C Parçalı ve az bulutlu,

GAZİANTEP: 32 C Parçalı bulutlu.

