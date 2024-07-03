Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini yayınladı! Önce sıcaklıklar düşecek, sonra yükselecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde beklenen hava raporuyla ilgili yeni bilgileri paylaştı. MeteorolojiGenel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurdun bazı bölgelerinde bugünden itibaren yer yer sağanak yağışların görüleceğini, cuma günü yağışla birlikte hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağını, sonra tekrar yükseleceğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, ülke genelinde yüksek hava sıcaklıklarının devam ettiğini söyledi.