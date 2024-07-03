Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini yayınladı! Önce sıcaklıklar düşecek, sonra yükselecek

Yavuz, "Cuma günü bir miktar azalmasına rağmen yine de hafta boyu 7 gün boyunca yüksek hava sıcaklıkları ülke genelinde etkili olacak. Bununla birlikte bugünden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinde bir yağış başlamasını beklemekteyiz ki dün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yağışlar vardı. Bu yağışların bugün de devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda gök gürültülü, sağanak yağışlarının etkili olacağını bekliyoruz. Batı bölgelerimizde de yeni gelen sistemin, hafif yağışların, mevzi sağanak yağışların görülmesini bekliyoruz, Trakya'da, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde. Bugün yine İç Ege'de, göller yöresinde, İç Anadolu'nun kuzey batısında, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek" dedi.