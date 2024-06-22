Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumunu açıkladı. Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyır. Bazı kesimlerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 1

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 3

Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 4

Rüzgar, genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esecek.

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 5

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 6

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 7

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 8

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 9

Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 10

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 11

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 12


Erzurum: Az bulutlu ve açık 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 13

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

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