Meteoroloji'de 7 il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumunu açıkladı. Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyır. Bazı kesimlerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.