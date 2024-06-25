Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde beklenen hava durumunu son dakika olarak duyurdu. Gelen bilgilere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 1

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 3

Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 4

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 5

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 6

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 7

İstanbul: Az bulutlu 31

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 8


İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 9
Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 10

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 11


Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - 12

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

DAHA FAZLA GÖSTER