Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.