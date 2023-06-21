Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığında Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde biraz artarak, Ege kıyı kesimi, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde biraz artarak, Ege kıyı kesimi, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Ankara, Giresun, Kayseri, Konya, Nevşehir, 
Niğde, Ordu, Samsun, Sivas ve Aksaray için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

21 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

22 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

23 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

24 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

25 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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