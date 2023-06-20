Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.