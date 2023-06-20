Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi ile Samsun, Ordu, Giresun, Osmaniye'de bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olcak. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı - 2

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı - 3

KARADENİZ BÖLGESİ

Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar Samsun'un doğusu (Terme, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Tekkeköy, Canik, Asarcık) ile Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı - 4

OSMANİYE

Osmaniye'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 21.00'e kadar Osmaniye'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı - 5

Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DAHA FAZLA GÖSTER