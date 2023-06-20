Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi ile Samsun, Ordu, Giresun, Osmaniye'de bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olcak. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.