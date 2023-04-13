Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu)

13 NİSAN 2023 İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Yalova bu sabah saatlerinde hafif, Kocaeli ve Sakarya akşam saatlerine kadar aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.