Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu) - 2

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Batman, Iğdır, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayınladı.

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Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu) - 3

Yağışların, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu) - 4

13 NİSAN 2023 İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Yalova bu sabah saatlerinde hafif, Kocaeli ve Sakarya akşam saatlerine kadar aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu) - 5

13 NİSAN 2023 ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu) - 6

13 NİSAN 2023 İZMİR HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzey kesimlerinde pus yerel olarak sis görülecek.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu) - 7

13 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu) - 8

14 NİSAN CUMA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu) - 9

15 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı (13 Nisan 2023 hava durumu) - 10

16 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL?

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