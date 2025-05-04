Meteorolojiden 11 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, 11 ilde sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı belirtildi. İşte 4 Mayıs (Pazar) hava durumu...
Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ ve Bingöl hariç) ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevreleri, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.