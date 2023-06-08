Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

EGE BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekelniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.