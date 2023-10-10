Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. Balkanlar üzeri̇nden gelen soğuk hava kuzey kesi̇mlerde i̇ki̇ gün daha kalacak. Meteoroloji tarafından 12 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.