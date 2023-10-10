Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. Balkanlar üzeri̇nden gelen soğuk hava kuzey kesi̇mlerde i̇ki̇ gün daha kalacak. Meteoroloji tarafından 12 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

UVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

İstanbul bi̇raz bulutlu, özelli̇kle geceleri̇ hava çok soğuk, öğle termometre 21 dereceyi̇ göstersede, rüzgar sıcaklığı 15-16 derece hi̇ssetti̇ri̇yor.

Ankara az bulutlu 19, İzmi̇r 27 derece. Bursa 21, Antalya güneşli̇ 29 derece. Ankara'da sıcaklık gece 8 dereceye i̇ni̇yor. İzmi̇r'de rüzgar seri̇n esi̇yor.

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Marmara'da hava i̇ki̇ gün daha çok seri̇n ve gece soğuk olacak. Çarşamba rüzgar kuvvetli̇, Edi̇rne 22, Kocaeli̇ 20, Balıkesi̇r 23 derece.

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

İç Anadolu'da hava açık, sıcaklık öğle 20 derece ci̇varında. Gece ayaz var, Kayseri̇ 2, Si̇vas 3, Eski̇şehi̇r 5 dereceye geri̇li̇yor. 

Ege'de rüzgar seri̇n esi̇yor ve çarşamba kuvvetlenecek. Bölge güneşli̇, Mani̇sa 28, Muğla 28, Bodrum 29 derece. Gece Afyon 6 dereceye i̇ni̇yor ve si̇s var. 

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Akdeni̇z'de rüzgar geçti̇ği̇mi̇z günlere göre daha seri̇n esse de öğle saatleri̇ hala sıcak, Adana, Mersi̇n, Di̇yarbakır, Batman, Mardi̇n'de sağanak geçi̇şi̇ olacak. 

Güneydoğu geneli̇ de bulutlu, Adana 30, Isparta 28, Gazi̇antep bulutlu 26 derece.

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Karadeni̇z soğuk, Zonguldak 19, Samsun, Trabzon hattı 15-16 dereceye kadar i̇ni̇yor. 1700 rakım üzeri̇ndeki̇ yerlere kar da yağacak. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Kakkari̇
boyunca sağanak yağış var. Erzurum 16, Malatya 24 derece.

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır için sarı kodlu uyarı verildi. 

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

10 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

11 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

12 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

13 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

14 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER