Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM kuvvetli yğaış ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulunurken hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 km/saat), yağış alan yerlerde yağış anında ve öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yer yer kısa süreli fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

İstanbul, İzmir ve Bursa'da hava çoğu saat açık ancak özellikle bugün akşam saatleri̇ ve cumartesi̇ günü şiddetli lodos etkili olacak. Antalya'da sağanak geçişleri görülecek. İstanbul 23, Aakara az bulutlu 20, İzmir 26, Bursa 27, Antalya 25 derece.  

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Marmara'da lodosun hızı 60-70 km'ye kadar çıkabilecek. Sıcaklıklar 24-25 derecelerde. Bölgede rüzgar Pazartesi’ye kadar şiddetli. 

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

İç Anadolu'da yağış zayıflıyor ve çoğu kentte güneş görülüyor. Eskişehir ve Konya 22, Sivas 20 derece. Yozgat-Sivas arasında lodos kuvvetli. Cumartesi̇ günü daha sıcak geçecek. eçecek 

Ege'de bulutluluk fazla ve rüzgar şiddetli̇, yağış ise az yerde. Cumartesi̇ günü sahillerde lodos fırtına hızına çıkacağından, dikkatli̇ olunmalı.  Manisa 26, Muğla 24, Afyon 22, Bodrum 25 derece. derece 

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Akdeniz'de Mersin-Adana-Hatay kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Adana 27, Mersin 25 derece. Sonraki̇ günlerde yine çöl sıcağı var. Güneydoğu'da Ddyarbakır, Şanlıurfa kesiminde yağış sağanak şeklinde olacak. Diyarbakır 19, Gaziantep 24 derece.  

Karadeniz'de sahillerde yağış var, Samsun-Trabzon-Rize hattında yağmur daha uzun süreli̇. Kastamonu-Zonguldak civarında i̇se rüzgar şiddetli̇, sıcaklıklar 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu'da yağış bölge genelinde etkili̇. Erzurum 12, Malatya 19 derece.  

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

12 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 il için sarı kodlu kuvvetli yğaış uyarısı yapıldı. Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak ve Osmaniye'de vatandaşlardan dikkatli ve tebirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

3 KASIM CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

4 KASIM CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

5 KASIM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

6 KASIM PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

7 KASIM SALI HAVA NASIL OLACAK?

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