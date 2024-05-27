Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor! (Yeni haftada hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. 12 il için sarı kodlu uyarı verilirken hava sıcaklığı batı kesimlerde azalıyor. Öğle saatlerinden itibaren yağışlar, iç kesimlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, İzmir ve çevrelerinde ise çok kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte 5 günlük İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.