Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı (Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış)
Marmara, Ege ve Batı Karadeniz yağışlı havanın etkisi altında. 4 gün daha sürmesi beklenen yağışlar için meteorolojiden yeni uyarı geldi. Son rapora göre, İstanbul ve Ankara ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Kastamonu, Düzce ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün ve hafta sonu beklenen hava durumu…
Türkiye'nin batı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ülkenin önce batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor.
İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu)