Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı verdi. Kar yağışı ülkenin büyük bölümünde devam ederken megakentte 8 gün yağış beklenmiyor. İstanbul'da ayaz hava şartlarını zorlayacak. İç Anadolu bölgesinde ise kuvvetli kar yağışının 5 ila 15 cm kalınlığında yağması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde bekleniyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.