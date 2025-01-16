Meteorolojiden 13 il için kar uyarısı: Hava daha da soğuyacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA °C, 9°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



ARTVİN °C, 6°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON °C, 11°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.