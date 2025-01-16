Meteorolojiden 13 il için kar uyarısı: Hava daha da soğuyacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 il için sarı kod, 13 il için ise kar yağışı uyarısı verdi. Bugün ülkenin iç kesimlerinde sıcaklıklar düşüyor. Kuzeyde kuvvetli yağışlar etkili olacak, hava daha da soğuyor. Uzmanlar, buzlanma ve don olayına kadar vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.