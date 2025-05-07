Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı (7 Mayıs Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; 13 ilde sağanak yağış beklenirken, yağışları dört ilde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı (7 Mayıs Çarşamba hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı (7 Mayıs Çarşamba hava durumu) - 2

Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı (7 Mayıs Çarşamba hava durumu) - 3

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı (7 Mayıs Çarşamba hava durumu) - 4

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı (7 Mayıs Çarşamba hava durumu) - 5

Bazı illere göre hava durumu şöyle:

İstanbul: 27 C Parçalı ve az bulutlu,

Ankara: 26 C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İzmir: 31 C Az bulutlu,

Adana: 28 C Parçalı, yer yer çok bulutlu,

Trabzon: 20 C Parçalı ve az bulutlu,

Erzurum: 19 C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Diyarbakır: 30 C Parçalı ve az bulutlu,

Gaziantep: 28 C Parçalı ve az bulutlu.

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