Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sari ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan tahminlerde hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli yağışların beklendiği ve ani sel, su baskını risklerine karşı tedbirli olunması istendi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

 Sıcaklıklarda Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

13 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaparken Ağrı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Ordu, Bayburt, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

EGE BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

15 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

16 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

17 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

18 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

19 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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