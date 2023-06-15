Meteoroloji'den 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sari ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan tahminlerde hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli yağışların beklendiği ve ani sel, su baskını risklerine karşı tedbirli olunması istendi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.