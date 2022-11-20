Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Meteoroloji bugün 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte MGM 5 günlük hava durumu raporu.

Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden bu geceden itibaren yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den gelen uyarı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği bildirildi.

Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

13 İL İÇİN 'SARI KOD'LU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

SAAT VERİP, UYARDI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece saat 01.00'da itibaren başlayıp, 21 Kasım Pazartesi akşam saat 20.00'a kadar süreceğini belirtti.

Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

21 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

22 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

23 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

24 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

25 KASIM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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