Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı: Yarına kadar sürecek (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden bu geceden itibaren yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den gelen uyarı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece saat 01.00'da itibaren başlayıp, 21 Kasım Pazartesi akşam saat 20.00'a kadar süreceğini belirtti.