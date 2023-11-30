Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı
Meteoroloji 13 kenti "sarı" kodla uyardı. İstanbul ve İzmir ile birlikte 13 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar gibi durumlara karşı tedbir alınması gerektiği konusunda uyardı.
''SARI KOD'' NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlike oluşturduğunda ''sarı kod'' uyarısı verilir. Tahmin edilen meteorolojik olay olağandışı değildir ancak hava durumundan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.