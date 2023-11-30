Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı

Meteoroloji 13 kenti "sarı" kodla uyardı. İstanbul ve İzmir ile birlikte 13 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar gibi durumlara karşı tedbir alınması gerektiği konusunda uyardı.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 1

''SARI KOD''  NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlike oluşturduğunda ''sarı kod'' uyarısı verilir. Tahmin edilen meteorolojik olay olağandışı değildir ancak hava durumundan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 2

1. AYDIN

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 3

2. BALIKESİR

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 4

4. BİLECİK

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 5

5. BURSA

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 6

6. ÇANAKKALE

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 7

7. İSTANBUL

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 8

8. İZMİR

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 9

9. KOCAELİ

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 10

10. KÜTAHYA

Kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 11

11. MANİSA

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 12

12. MUĞLA

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 13

13. SAKARYA

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 kente ‘’Gök gürültülü sağanak’’ uyarısı - 14

14. YALOVA

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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