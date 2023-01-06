Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji 6 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, bugün 14 il için kar yağışı uyarısı yapılırken Marmara Bölgesinde de yağmurlu bir hava beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

14 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Sivas, Yozgat, Çankırı ve Kastamonu için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmurlu bir hava beklenirken hava sıcaklığının da en yüksek 13 derece olacak.

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

6 OCAK CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

7 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

8 OCAK PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

9 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

10 OCAK SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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