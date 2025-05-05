Meteoroloji'den 14 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; 14 ilde sağanak beklenirken, yağışların beş ilde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 5 Mayıs (Pazartesi) yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 14 il için sağanak yağış uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 14 il için sağanak yağış uyarısı - 2

Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji'den 14 il için sağanak yağış uyarısı - 3

HAVA SICAKLIĞI 

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 14 il için sağanak yağış uyarısı - 4

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 14 il için sağanak yağış uyarısı - 5

Bazı illere göre hava durumu şöyle:

İstanbul: 28 C Parçalı ve az bulutlu,

Ankara: 21 C Parçalı bulutlu,

İzmir: 28 C Parçalı ve az bulutlu,

Trabzon: 15 C Parçalı yer yer çok bulutlu,

Erzurum: 16 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor,

Gaziantep: 22 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Diyarbakır: 24 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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