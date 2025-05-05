Meteoroloji'den 14 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; 14 ilde sağanak beklenirken, yağışların beş ilde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 5 Mayıs (Pazartesi) yurtta beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.