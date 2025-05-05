Meteoroloji'den 14 il için sağanak yağış uyarısı

Bazı illere göre hava durumu şöyle:

İstanbul: 28 C Parçalı ve az bulutlu,

Ankara: 21 C Parçalı bulutlu,

İzmir: 28 C Parçalı ve az bulutlu,

Trabzon: 15 C Parçalı yer yer çok bulutlu,

Erzurum: 16 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor,

Gaziantep: 22 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Diyarbakır: 24 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.