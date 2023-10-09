Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Kuzey kesimlere soğuk hava iniyor. Hissedilen sıcaklığın 10-12 derece azalacağı ifade edilirken Meteoroloji; gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. 14 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Ardahan, Kars, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda ( Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70- 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

İstanbul'da sağanak yağış geçişleri̇ görülecek. Sert esen poyraz ile hava daha serin, sıcaklık 20 derece. Ankara'da hava biraz bulutlu 19 derece, İzmir 28, Bursa yağmurlu 21, Antalya  29 derece. derece 

Marmara yeni haftaya serin ve yağışlı bir hava ile giriyor. Yağış Kocaeli̇ Sakarya tarafında gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Trakya kesiminde bulutluluk fazla. Edirne ve Çanakkale 22, Kocaeli 21 derece.  

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

İç Anadolu'da hava hafta sonu kadar sıcak değil. Poyraz orta sertlikte. Eski̇şehir 19, Kayseri̇ ve Konya 23 derece. Gece Kayseri̇ 5, Sivas ve Eskişehir 7 dereceye geriliyor. 

Ege'de sıcaklıklar 2-3 derece azalıyor, kuzeyden esen rüzgarlar ile hava daha serin hissedilecek. Manisa 28, Muğla 29, Afyon 20, Bodrum 31 derece. Gece Afyon 6 derece.  

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

Akdeniz'de de sıcaklık düştü, hava bulutlanıyor, Mersin-Adana-Hatay civarında sağanak yağış geçişleri görülebilecek. Adana 28, Mersi̇n 29, Isparta 25 derece. Güneydoğu'da Gaziantep civarı yağışlı 27, Diyarbakır 28 derece.

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

Karadeniz'de tüm sahil şeridi boyunca sağanak bekleniyor. Yağış Trabzon-Artvin arasında gün boyu ve daha kuvvetli̇. Yaylalara kar da yağacak. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla bulutlu, Erzurum 18, Malatya 25 derece.

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

9 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

10 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 12

11 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 13

12 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 14

13 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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