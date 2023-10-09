Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda ( Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70- 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.