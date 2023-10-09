Meteoroloji'den 14 il için sarı kod: Yağmur ve soğuk hava geldi (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Kuzey kesimlere soğuk hava iniyor. Hissedilen sıcaklığın 10-12 derece azalacağı ifade edilirken Meteoroloji; gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. 14 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Ardahan, Kars, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.