Meteorolojiden 14 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş,Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman çevreleri ile Adana, Mersin ve Diyarbakır'ın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.