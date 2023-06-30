Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu)

Meteoroloji, bayramın üçüncü gününde 14 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bugün Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. İşte bölge bölge tüm yurtta bayramın 2. gününde hava durumu...

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 1

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 2

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 3

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

ORTA VE DOĞU KARADENİZ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DOĞU ANADOLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 4

14 İL İÇİN UYARI

MGM tarafından Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için turuncu kodlu kuvvetli yapış uyarısı yapılırken, Ağrı, Amasya, Çorum, Erzurum, Kars, Samsun, Tokat, Ardahan ve Iğdır illeri için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı. 

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 5

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 6

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 7

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Kıyı kesimlerin az bulutlu ver açık, iç kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 32°C

Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve doğusunun Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, doğusunun öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 9

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 10

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Çorum, Tokat, Amasya, Artvin ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel çok kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer şiddetli

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 11

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 13

30 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 14

1 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 15

2 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 16

3 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu) - 17

4 TEMMUZ SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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