Meteorolojiden 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bayramın 3. günü hava durumu)
Meteoroloji, bayramın üçüncü gününde 14 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bugün Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. İşte bölge bölge tüm yurtta bayramın 2. gününde hava durumu...
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.