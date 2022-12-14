Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydın'ın iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

AKDENİZ'DE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Doğu Akdeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinden itibaren Mersin çevreleri ile Karaman'ın güneyi, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş‘ta yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. 

Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer vatandaşları sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı konusunda uyardı. 

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

15 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM'den Adana, Ankara, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Yozgat, Aksaray,Karaman ve Kırıkkale için sarı kodlu uyarı verilirken, Antalya ve İzmir için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

14 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

15 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

16 ARALIK CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

17 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

18 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

EDİRNE 10

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 12

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 16

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

MANİSA 16

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA 14

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

ANKARA 10

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il genelinin, öğleden sonra doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 10

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 10

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 9

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 9

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KASTAMONU 6

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN 11

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

AĞRI 5

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 4

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

DİYARBAKIR 12

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 10

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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