Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

ANKARA 10

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il genelinin, öğleden sonra doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 10

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 10

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 9

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 9

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KASTAMONU 6

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN 11

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı