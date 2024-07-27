Meteoroloji'den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin değerlendirme raponunu paylaştı. Buna göre 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara, Kayseri, Niğde, Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.