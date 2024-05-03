Meteoroloji'den 15 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Birçok ilde ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonunda ülke genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.