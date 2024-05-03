Meteoroloji'den 15 ile uyarı: Pazar gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Birçok ilde ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'den 15 ile uyarı: Pazar gününe dikkat - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 15 ile uyarı: Pazar gününe dikkat - 2

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 15 ile uyarı: Pazar gününe dikkat - 3

15 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak

Meteoroloji'den 15 ile uyarı: Pazar gününe dikkat - 4

BURSA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Osmangazi ilçesinin kuzey kesimlerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerle yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok mahalledeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ovaakça Merkez Mahallesi'deki alt geçitte su birikmesi sonucu iki araç mahsur kaldı. Araçlar, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Meteoroloji'den 15 ile uyarı: Pazar gününe dikkat - 5

Armutköy ile Yunuseli mahallelerini bağlayan yolda su birikintileri sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı fabrikalar ile aynı bölgedeki alışveriş merkezinin bazı bölümlerini su bastı.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Meteoroloji'den 15 ile uyarı: Pazar gününe dikkat - 6

KOCAELİ'DE RÜZGAR DENİZİ TAŞIRDI, YAĞMUR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu. Kısa süren rüzgar yerini yağmura bıraktı.

Meteoroloji'den 15 ile uyarı: Pazar gününe dikkat - 7

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken trafik ise felç oldu.

Sahil kesiminde ise şiddetli rüzgar sebebiyle deniz taştı. Sahil kesimi sular altında kaldı.

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