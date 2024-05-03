Meteoroloji'den 15 ile uyarı: Pazar gününe dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Birçok ilde ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.