Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından bugün 16 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, vatandaşların yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Hava sıcaklığı yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

16 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

MGM tarfafından 27 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

KASTAMONU’DA SEL TEHLİKESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor.

KASTAMONU'DA SEL TEHLİKESİ: VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in iç kesimleri ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

EGE BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyon, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

5 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

6 HAZİRAN SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

8 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

9 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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