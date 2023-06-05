Meteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MGM tarfafından 27 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor.
KASTAMONU'DA SEL TEHLİKESİ: VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in iç kesimleri ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutluSAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyon, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutluK.MARAŞ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutluKARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı bulutluGAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı bulutluSİİRT °C, 31°C
Parçalı bulutluŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı bulutlu