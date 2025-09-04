Meteorolojiden 17 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: Rüzgar çok sert esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun belli bir bölümünü kapsayan 17 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi. Marmara Bölgesi için de kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan MGM, rüzgarın hızının 60 km/saate kadar çıkacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

MGM, 17 il için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

