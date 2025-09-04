Meteorolojiden 17 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: Rüzgar çok sert esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.