Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış uyarısı

MARMARA

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı