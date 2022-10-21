Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Hatay, Sinop, Bartın, Kayseri ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun ve Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının da ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır illeri için sarı kodlu Artvin il Rize için de turuncu kodlu uyarı yayınladı.
SARI KODLU UYARI NEDİR?
Sarı, havada "potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?
Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik Hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.
İstanbul'da hava durumunun parçalı ve az bulutlu olarak geçmesi tahmin edilirken hava sıcaklığının da en fazla 17 dereceyi görmesi bekleniyor.
Cumartesi günü hava durumunun parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken hava sıcaklığı da en yüksek 17 derece olacak. Pazar günü hava sıcaklığının hissedilir derecede artarak 20 derecelere çıkması bekleniyor.
Cumartesi günü Batı bölgelerinden sıcaklık artmaya başlarken Pazar günü yurdun genelinde sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor.