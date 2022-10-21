Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürülüğü 17 il için sarı kodlu, 2 il için de turuncu kodlu uyarı yayınladı. Hava sıcaklıklarının da yurt genelindehafta sonundan itibaren artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 1

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Hatay, Sinop, Bartın, Kayseri ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun ve Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 2

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 3

Hava sıcaklığının da ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 4

18 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır illeri için sarı kodlu Artvin il Rize için de turuncu kodlu uyarı yayınladı.

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 5

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik Hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 6

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava durumunun parçalı ve az bulutlu olarak geçmesi tahmin edilirken hava sıcaklığının da en fazla 17 dereceyi görmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 7

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Cumartesi günü hava durumunun parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken hava sıcaklığı da en yüksek 17 derece olacak. Pazar günü hava sıcaklığının hissedilir derecede artarak 20 derecelere çıkması bekleniyor.

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 8

HAFTA SONU YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Cumartesi günü Batı bölgelerinden sıcaklık artmaya başlarken Pazar günü yurdun genelinde sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 9

21 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 10

22 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 11

23 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 12

24 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 13

25 EKİM SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER