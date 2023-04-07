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Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunulurken Trakya dışındaki tüm bölgelerde yağışlı hava olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının da iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı değerlendirilmesinde bulunuldu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 2

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 3

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 4

18 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Aksaray ve Osmaniye illeri için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 5

SICAKLIKLAR 2-4 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 6

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 7

7 NİSAN CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 8

8 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 9

9 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 10

10 NİSAN PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 11

11 NİSAN SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 18 il için uyarı: Hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek - 12
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