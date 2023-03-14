Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.