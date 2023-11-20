Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Yeni haftada hava nasıl olacak?)
Hafta sonunu tüm yurt soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında geçirdi. Ülkede sıcaklıklar düştü, birçok şehirde kar yağışı görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 4 ile turuncu, 15 ile ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki yeni haftada hava nasıl olacak?
Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.