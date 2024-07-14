Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteroroloji Genel Müdürlüğü art arda sağanak yağış uyarılarında bulundu. Sabah saatlerinde 9 il için olan sağanak yağış uyarısı 20 ile yükseltildi. Yapılan açıklamada Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 2

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 3

20 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Erzurum, ,Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Konya, K.Maraş, Rize, Trabzon, Bayburt, Ardahan ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 4

15 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 5

16 TEMMUZ SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 6

17 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 7

18 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 8

19 TEMMUZ CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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