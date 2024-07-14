Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteroroloji Genel Müdürlüğü art arda sağanak yağış uyarılarında bulundu. Sabah saatlerinde 9 il için olan sağanak yağış uyarısı 20 ile yükseltildi. Yapılan açıklamada Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.