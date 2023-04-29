Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek olan yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
Hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, K.Maraş, Muş, Siirt, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Sarı kodlu uyarı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıEDİRNE °C, 19°C
Parçalı bulutluİSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutluİZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutluMUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile sabah saatlerinde Finike çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Finike çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıKONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.IĞDIR °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.DİYARBAKIR °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı