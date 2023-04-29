Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 29 Nisan Cumartesi günü için 20 bölgeye sarı kodlu uyarı yayımlanırken hava sıcaklığının da doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek olan yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, K.Maraş, Muş, Siirt, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile sabah saatlerinde Finike çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Finike çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

29 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

30 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

1 MAYIS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

2 MAYIS SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 20 il için uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

3 MAYIS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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