Meteoroloji'den 21 il için uyarı
Yeni haftada batı bölgelerde sıcaklıklar artarken kuzey kesimlerde sağanak yağış doğuda ise kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 21 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
21 İL İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Sinop,
Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarıda bulundu.