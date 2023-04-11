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Meteoroloji'den 21 il için uyarı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 21 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, ülke genelinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak! - 1

21 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak! - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak! - 3

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak! - 4

Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak! - 5

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak! - 6

11 NİSAN SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak! - 7

12 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak! - 8

13 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak! - 9

14 NİSAN CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak! - 10

15 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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