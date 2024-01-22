Meteoroloji'den 23 il için yoğun kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji’den 23 kent için sarı kodlu uyarı geldi. Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken, kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olacağı bildirildi. Yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi. Peki kar yağışı hangi illerde etkili olacak? Soğuk hava ne zaman etkisini kaybedecek? İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.